Er is een wildgroei aan coaches op het gebied van stress en burnout (Tel.nl. 9/7). Wat die coaches nou precies doen, begrijp ik met de beste wil van de wereld niet!, zegt Rense van Reeken.

Er bestaat zelfs een beroep als ’chief-hapiness-officier’! Ik vraag me af of die, meestal jonge, mensen nou echt zo deskundig zijn om hun leeftijdsgenoten voldoende ondersteuning te geven op psychologisch gebied. Ik geloof er niets van! Zij zijn daar mijns inziens vaak niet geschoold voor. Slim om in deze ’mindfull-business’ te stappen en zo geld te verdienen. Vroeger hadden wij het over ’kruidendokters’, die niet helemaal kosjer te werk gingen. De geschiedenis herhaalt zich, anno 2019!

Renske van Reeken,

Den Haag