’Vergeet ook Nederlandse helden niet’

Niet dat ik, als 60-jarige, de oorlog heb meegemaakt. Mijn in 1984 overleden vader wel en hij had diep respect voor de Amerikaanse, Engelse en Canadese helden van toen. Maar altijd als het over die legendarische dag ging zei hij: vergeet de Nederlanders niet. Toen al kon hij vertellen over de door de mannen van de Prinses Irenebrigade getoonde heldenmoed bij het opjagen van de nazi's, direct na de invasie. Ook mij heeft hij dat respect en die dankbaarheid bijgebracht en nu, 75 jaar na dato, maak ik ook voor die Nederlandse helden een diepe buiging en dank hen voor onze vrijheid, waarvoor ook zij zoveel offers brachten.

Gerard Scheffer, Heerlen