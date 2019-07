’Beleggen in ’stenen’ niet zo riant’

De woning staat als vermogen in box3. Stel dat zo'n woning van 90 m2 een WOZ-waarde van €350.000 heeft, dan ben je in principe al 1,35% ofwel €4.725,- aan belasting verschuldigd. Dan weet de lokale overheid de eigenaar ook te vinden via de WOZ en de waterschapslasten. Dat is snel zo’n €1000,- per jaar. Van de totale jaarhuur gaat dus al €5725,- (een kleine € 500,- per maand) naar de fiscus.

Dan moet de eigenaar nog de VVE-kosten en eventuele erfpacht betalen. Reken ook hier op minimaal €150,- per maand. Wanneer ik €1000,- per maand aan huur zou vragen, dan houd ik na aftrek van kosten nog welgeteld €373,- per maand over van mijn investering van €350.000,-.

En dan draag je als eigenaar ook het risico van leegstand, vernieling, wanbetaling, waardevermindering, onderhoud en niet te vergeten de toekomstige verplichte investeringen voor het klimaat.

A. Jansen, Goes