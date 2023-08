’CO2-opslag niet belonen’

Er wordt subsidie gegeven per ton afgevangen CO2. Hoe meer CO2, hoe meer subsidie. Een verdienmodel dus! De vergelijking met een afvalbak (Tel. 26/8) gaat niet op. Want de burger betaalt gewoon voor het vuil dat hij bij de weg zet. Deze bedrijven krijgen geld toe. Dat wil ik als burger ook wel. Maar zo werkt het niet voor ons. De vervuiler betaalt. Zo hoort het ook. Dus de uitstoot van CO2 moet zwaarder belast worden dan krijgen deze bedrijven een economische prikkel om minder CO2 uit te stoten. Het belonen van het opslaan van CO2 deugt niet en is niet eerlijk. Poltici die dat steunen zijn onze stem niet waard.

Rene Valkema, Haren gn.