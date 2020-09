Brief 2 ’Consument profiteert niet van lagere btw’

In de praktijk is het zo dat verlagingen vaak niet worden toegepast, maar verhogingen wel. Een btw-verlaging lijkt een mooi vooruitzicht maar de consument komt bedrogen uit. Zo’n voorstel van de PVV getuigt van naïviteit en is alleen voor de bühne en lijkt op goedkope verkiezingsretoriek.

F. van het Nederend,

Son en Breugel