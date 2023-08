’Stop met houtkap wereldwijd’

Bomen zijn onze bondgenoot in de strijd tegen klimaatverandering. We zijn dus verkeerd bezig. Je kan wel iedereen in een elektrische auto duwen of windmolenparken aanleggen, maar je moet de massale boskap stoppen. Met name in Zuid-Amerika, Noord-Amerika en Azië zijn hele oerwouden gekapt. En dat hout wordt soms in Nederland en Europa weer gebruikt voor biocentrales. Omdat wij hout tekort hebben. Zelfs in Nederland willen ze bij Bergen aan Zee 13.000 bomen kappen. Als ze echt wat hebben met klimaat en milieu stimuleren ze het laten staan en uitbreiden van bossen en stoppen ze de massale houtkap wereldwijd. Tegen die maatregel kan geen elektrische auto, warmtepomp of windmolen tegenop. Het enige nadeel is dat het geen geld oplevert voor overheden. Dat doen andere maatregelen wel. Overheden, politici en organisaties als de VN hebben niets met klimaat en milieu anders hadden ze deze maatregel al lang genomen. Een probleem los je enkel op als je bij de wortels begint. En die wortels zijn in dit geval van bomen die de lucht zuiveren.

Peter de Quaack, Vlissingen