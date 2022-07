Brief 1: ’Eigen huis belasten oneerlijk’

Opeens is het huis waarin men woont een object voor meer belasting. De hardwerkende middenklasse (65%) bezit 30% van het totale vermogen in de vorm van de woning waarin ze wonen. Zij worden zwaar belast. De vermogenden in Nederland (10%) bezitten 24% van het totale vermogen in box2. Zelfs 42% als spaargeld en beleggingen worden meegerekend. De discussie moet gaan over het ongelijk belasten van vermogen (box3) en ondernemingsvermogen (box2). Dat werkt ongelijkheid in de hand door de mogelijkheid van belastingconstructies, waarmee de rijken zich verder kunnen bevoordelen. Doordat ondernemingen minder belasting betalen is de belastingdruk op inkomen hoger dan noodzakelijk. De discussie moet gaan over het belasten van ondernemingen niet over het belasten van een woning.

