’Helmplicht niet betuttelend’

De gemeenschap mag wel opkomen voor alle kosten van artsen, medicijnen, revalidatie, tijdelijke of blijvende uitkering arbeidsongeschiktheid, als het crasht ? De stijging in crashgevallen is schrikbarend. Onlangs is toch nog vastgesteld, dat van de oudere e-bikeberijders 50% te veel alcohol op heeft?

Helmplicht op motorfiets en brommer is er toch ook ? En de veiligheidsgordel in de auto Kunnen we ook wel ’mensen lekker zelf laten bepalen’, of ze al dan niet willen racen in het verkeer, waar ze wel of niet parkeren, welke straat ze wel en niet in mogen rijden, of ze wel of niet in de olie aan het wegverkeer mogen deelnemen, wel of niet een sanitaire stop op de vluchtstrook etc etc etc ?? Allemaal ongeoorloofde inperking van hun personele vrijheden ?

mr. René Polanus, advocaat i.r., Hoofddorp