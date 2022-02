Of ik de Joden in mijn werkomgeving wil aangeven: een schaamteloze vertoning!

Buitenland

Alle gijzelaars synagoge Texas weer vrij

Alle vier de gijzelaars die in een synagoge in de Amerikaanse staat Texas werden vastgehouden, zijn vrij. Dat meldt de gouverneur van de staat op Twitter. Eerder werd al een man vrijgelaten. Geen van de gegijzelde personen is gewond. De gijzelnemer is dood, de politie wilde niet zeggen of agenten he...