Verslaggevers komen Wit-Rusland niet in

We zien verstorende beelden van de oostelijke flank van de EU. Een groep van duizenden Arabische migranten wandelt doodleuk over de snelweg in Wit-Rusland naar Polen. Dezelfde beelden als in september 2015, toen ik eenzelfde Bijbelse mensenmassa zag die het lot in eigen hand nam. Nu zijn de ontheemden gestopt door Poolse militairen en kersverse hekwerken.