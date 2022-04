’Drukte Schiphol luxe probleem’

Lange wachtrijen vanwege personeelstekorten. Chaotische taferelen zullen ons ten deel vallen. Een luxe probleem ondanks de verminderde koopkracht, hoge energie- en brandstofprijzen, dure boodschappen, zorgkosten en belastingen. Hoe valt dit allemaal te rijmen met het dagelijkse geklaag over ons besteedbaar inkomen, de forse toeloop naar de voedselbanken? Of is de kloof tussen arm en rijk nog groter en schrijnender dan aangenomen? De vluchtelingen uit Oekraïne zullen met grote verwondering kennis nemen van ons gedrag en denken hier moeten we definitief blijven.

J. Werkhoven