’Berlijn en Parijs bepalen alles’

De nieuwe Europese Commissie, onder leiding van de Duitse Ursula von der Leyen, wil het zogenoemde Stability and growth pact, flink vereenvoudigen, meldt de Financial Times. Ja hoor, we zijn er weer. Frankrijk voldoet al jaren niet aan de eigen EU-regeltjes en Duitsland raakt in recessie. Wel, dan is de oplossing snel gevonden, we passen voor deze twee gewoon de regeltjes aan. Ik snap niet wie de EU nog loopt te verdedigen. Twee landen bepalen hoe de rest zich moet gedragen en dat noemt men democratie. Zo langzamerhand is Rusland democratischer dan de EU. Een driewerf hoera voor Boris Johnson en z’n Brexit, hopelijk volgen er snel meer.

Ed Wolters