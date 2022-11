Excuses voor slavernijverleden? ’Ik ben niet verantwoordelijk voor wat toen gebeurd is’

Volgens lezer Tin is het belachelijk om na zo’n lange tijd excuses aan te bieden. „De burgers van nu kunnen niets aan de slavernij doen en zijn ook niet verantwoordelijk.” Vinc sluit zich hierbij aan; „Zowel de dader als het slachtoffer leven niet meer.”

Premier Mark Rutte heeft nogal een draai op dit onderwerp gemaakt. Vorig jaar zei hij nog dat hij als historicus moeite had met excuses voor iets wat 150 jaar geleden is gebeurd. In september tijdens zijn bezoek aan Suriname zette hij plots de deur alsnog op een kier. Dat gebeurde nadat een afvaardiging van de Tweede Kamer onder leiding van D66 een 9-daagse reis maakte naar Bonaire, Curaçao en Suriname die in het teken stond van het slavernijverleden. De VVD-fractie liet toen als enige coalitiepartij verstek gaan.

Lezer Mar08 haalt uit naar deze wending van de premier: „Rutte moet voet bij stuk houden. Hij wilde helemaal geen excuses aanbieden maar werd wéér overgehaald!”

De reactie met de meeste ’respects’ komt van Keesshadow. „Excuses voor iets wat zo lang geleden is? Wat mij betreft niet ook dat bedrag wat uitgetrokken wordt is wat mij betreft een wortel voorhouden. Ik ben niet verantwoordelijk voor wat er toen gebeurd is”, schrijft Kees. „Door dat bedrag betaal ik mee, en zou dus verantwoordelijk zijn, middels mijn belastinggeld.”

MBBM zegt dat de slavernij verwerpelijk was „daar zal iedereen het over eens zijn. Maar hoe kun je generaties die er niets mee van doen hebben beschuldigen en eisen dat zij excuses maken?” vraagt deze reageerdeer zich af. „Wat al helemaal niet past is dat er aan die generaties om financiële compensatie gevraagd wordt. Daarmee krijgen de beweegredenen ineens iets onzuivers.”

’Waanzin’

„Dat deze generatie nog excuses moet aanbieden is waanzin en gebaseerd op het los krijgen van miljoenen voor iets waar we part noch deel aan hebben”, aldus Chris4403. Lezer kunstencultuur vult aan: „Zullen we dan ook een claim neerleggen bij de Belgen, Portugezen, Fransen, de inwoners van Rome, te weten de Romeinen?”

Lezer koge911rsr vraagt zich af of we niet te ver teruggaan in het vergelijken van onze huidige normen en waarden ten opzichte van vroeger. „De laatste 2000 jaar zijn er veel misstanden geweest als je de huidige normen er tegenaan legt. Waarom huidige normen vergelijken met zaken die in het verleden gespeeld hebben?”

SaarwijMo benadrukt echter dat het wel goed is om de slavernij te herdenken. Maar excuses en herstelbetalingen vindt ze te ver gaan: „Het is waanzin dat hedendaagse burgers die de slavernij helemaal niet hebben meegemaakt nu excuses moeten gaan maken voor dingen die ze niet gedaan hebben. Ook hoeven mensen die deze onderdrukking niet hebben meegemaakt geen vergoedingen te ontvangen want zij hebben niet geleden. Geschiedenis wordt hier getransformeerd naar geld en gewin. Net zo ongepast als de gebeurtenissen op zich.”