’Overbevolking niet op de agenda’

Waar je nooit over hoort spreken, is dat de ’mensstapel’ wellicht wat ook wat kleiner moet. Dat komt omdat het begrip ’overbevolking’ politiek een ’no-go area’ is geworden. En dat terwijl in vroegere tijden er, ook politiek, levendig over werd gediscussieerd.

Verdeel alle mensen over heel de aarde en er is nog voldoende ruimte voor eenieder. Maar niet heel de aarde is rijk, vruchtbaar, geschikt voor veehouderij en politiek stabiel en dus trekken miljoenen naar het rijkere gedeelte. Daar wordt het voller en voller. De groei van onze bevolking de laatste jaren is aan de migrantenstroom te wijten. De praktische problemen die door de toestroom worden veroorzaakt, hebben behoorlijke consequenties. Vee eruit, mensen erin. Lekker bouwen op akkers en weiden, maar niet heus.

Gerard Brekelmans