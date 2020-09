Prinsjesdag vooral race tegen de klok

Het is elk jaar een wedstrijd voor de parlementaire pers: wie slaagt erin als eerste uit begrotingsstukken te publiceren. Officieel worden de miljoenennota en andere documenten over de rijksbegroting pas op Prinsjesdag openbaar. Maar er is altijd wel iemand in de bekende regenjas die in een donkere parkeergarage een journalist de primeur gunt. De laatste jaren is dat gelukkig vaak De Telegraaf.