’Laat veehouders aan het woord’

Het aanbod om weidegronden in bouwgronden te mogen veranderen waarmee een grote bijdrage wordt geleverd aan het verminderen van de stikstofuitstoot is een goed plan. Mooier kan je niet bedenken. Laten we nu eens ophouden elkaar vliegen af te vangen om politiek gewin. Laten we het de veeboeren zelf vragen. Dan zien we meteen of het echt sappelen is daar op die akkers en weilanden.

Loek Wollersheim, Almere