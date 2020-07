’Laat Fransen KLM helpen’

Eigenlijk had fusiegenoot Air France ’onze’ KLM toch gewoon moeten helpen? KLM is toch al lang geen Nederlands bedrijf meer. Het bedrijf heet nu Air France-KLM toch? Dan is het toch gewoon een internationaal bedrijf? Dat moet zich gewoon zelf bedruipen.

KLM wordt gered omdat het ’onze trots’ is. Nou, zo trots ben ik niet op dat milieuvervuilende bedrijf. Dat hebben we hier in de omgeving van Schiphol gemerkt. Tijdens de coronacrisis, toen Schiphol dichtging, was de lucht lekker schoon. Ook hier in de Bollenstreek.

Aad van der Gulik, Lisse