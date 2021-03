Uitslag Stelling: Fiducie in Russisch vaccin

Volgens een publicatie in het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift The Lancet, is 92 procent van de mensen die het vaccin nemen beschermd tegen corona.

Een meerderheid van de respondenten gelooft ook dat dit middel echt zo goed werkt. Toch is er ook wel wantrouwen. „The Lancet baseert zich op gegevens die de Russen zelf hebben aangeleverd. Zo is het wel een beetje een WC-Eend verhaal.”

De meesten geloven dat het Russische middel veilig is. De meerderheid vindt dan ook dat Nederland het vaccin moet bestellen. „Als AstraZeneca en Pfizer niet opschieten, dan moeten we wel”, zo vindt een stemmer.

Het maakt meer dan de helft van de respondenten niet uit of het vaccin waarmee ze worden ingespoten van Russische makelij is. De meesten zouden Spoetnik gewoon nemen, als het hen zou worden aangeboden. Een reactie: „Europa politiseert de vaccinatie en wil er een EU-succes van maken. Het maakt mij niet uit welke prik ik krijgt, als die maar werkt”. Een andere opmerking: „Gewoon aanschaffen dat spul en gebruiken. Het is een goed vaccin, dat veilig is.”

Verder vindt een deelnemer dat het wantrouwen tegen Spoetnik net zo goed terecht is als het wantrouwen tegen de ’westerse’ vaccins. Een respondent vindt het raar dat 'we’ een vaccin dat uit Rusland komt automatisch verdacht vinden, terwijl de andere fabrikanten net zo goed ’corrupt’ zijn. „Vergeet niet dat de Russische wetenschap van een zeer hoog niveau is.” Een andere respondent, cynisch: „Een land dat al jaren biologische wapens maakt, zou heel goed moeten zijn in het produceren van vaccins.”

De meerderheid vindt niet dat het afnemen van het Russische vaccin Nederland en Europa afhankelijk zullen maken van Rusland. Iemand schrijft: „We moeten die achterlijke angst voor de Russen eens laten varen. Uiteindelijk lopen we namelijk nog steeds aan de leiband van de VS”. Toch zijn er ook flink wat deelnemers die vinden dat de EU niks van de Russen moet aannemen. „Je weet gewoon dat Poetin dit gaat gebruiken in zijn politieke spel”, zo waarschuwt een van hen.

Als respondenten zouden mogen kiezen, dan zouden ze het liefste het Pfizer-vaccin ontvangen. „Dat werkt met 95 procent bescherming toch het allerbeste”, zo schrijft een deelnemer die ook best geprikt wil worden met Spoetnik met zijn werking van 92 procent.

Het minst populair is het middel van AstraZeneca. Een reactie: „Liever het Spoetnik-vaccin dan dat van AstraZeneca.” Een deelnemer rekent voor: „AstraZeneca beschermt voor zestig procent. Pfizer en Spoetnik voor meer dan negentig procent. Dus drie keer raden welke vaccins ik zou willen.”

Een meerderheid vindt dat je als ontvanger een vaccin moet kunnen kiezen. Een reactie van iemand met een sterke voorkeur voor Pfizer: „Ik zou zelfs wel willen betalen voor het vaccin dat het beste werkt.” Twee derde ziet vaccinatie als enige uitweg uit de coronacrisis. „Zo snel mogelijk ieder vaccin goedkeuren. Vaccineren is de enige weg naar nieuwe vrijheid.”