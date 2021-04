’Geen geld naar houtstook’

Uitgangspunt van groen EU beleid is het verdrag van Parijs met als hoofddoelstelling vermindering van broeikasgassen. De EU wil de huidige sterk vervuilende hout-, steen- of bruinkoolcentrales in de lidstaten schrappen. Aardgas wordt door andere landen en grote bedrijven alleen ingezet als tussenoplossing tot 2050 met direct een reductie van 50% CO2 en NOx. Kernenergie geeft direct een bijna volledige reductie van broeikasgassen. Houtstook, in plaats van gas tijdens de transitie-periode, geeft direct een verdubbeling van broeikasgassen. Nu subsidies inzetten voor houtverbranding is weggegooid geld en strijdig met de doelstellingen van het Parijs akkoord.

H. Steehouwer,

Middelburg