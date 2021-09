’Verbied pubers te lezen, ze zullen het gaan doen’

Premium Binnenland

Voor millennials en hoogopgeleide vrouwen is het moeilijk op datingmarkt

Niks zo onzeker als de liefde. De ware vinden is een kans van puur geluk of pech en kan je overkomen op de gekste plekken. Niks van dat alles, zegt hoogleraar sociale demografie Jan Latten. Liefdesgeluk is veel meer een kwestie van kille getallen dan we denken.