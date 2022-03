’Demonstranten moeten zich schamen’

Ik begrijp de mensheid steeds minder! Er heerst een idiote oorlog, en niet alleen in Oekraïne, en waar al niet meer. Maar hier demonstreren er echt mensen tegen 'onderdrukking in Nederland, we mogen hier niks, er heerst een dictatuur in Nederland'. Doodschamen moesten die idioten zich! Rutte zegt terecht, ook al zijn velen het niet met ’m eens, dat we in een 'gaaf' land leven.

Kijk eens naar Rusland en Oekraïne, daar heerst dictatuur mensen, en in weet ik hoeveel landen nog meer, wij wonen echt in een gaaf land! Natuurlijk is er wat op aan te merken maar leven in dat soort landen is pas erg! Willem Engel en consorten: ga je doodschamen.....

K. Veen