’Veel werklozen in vliegwereld’

De avondklok mag nu ineens van links Nederland (D66) met onder meer als voorwaarde dat het vliegverkeer met Engeland, Zuid-Afrika en Brazilië worst stilgelegd. Naar België of Duitsland vliegen en dan met de auto of trein naar Nederland reizen blijft mogelijk want alleen de grens op Schiphol gaat dicht. Het effect op het terugdringen van (de Britse) coronavariant is er nauwelijks, want deze woekert a; voort in Nederland. Dit alles levert wel meer dan 100.000 werklozen (KLM, Schiphol en indirect betrokkenen) op.

Hans Wijmer