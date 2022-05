’Politiek sentiment wint het Songfestival’

Weken voordat het Eurovisie Songfestival begonnen was, stond al min of meer vast dat Oekraïne met de eerste plaats zou worden beloond. Het sentiment vanwege de aangestuurde oorlog van Rusland (zelf uitgesloten van deelname vanwege politieke motieven) met dit land, maakte de muzikale groep Kalush Orchestra met hun inzending (strijdlied) ‘Stefania’ daardoor als favoriet en won het hier van kwaliteit, originaliteit, spektakel en entourage van de overige 24 landen die in de finale om de eerste plaats streden.

Men kan zich terecht afvragen of de Oekraïnische bevolking, die momenteel erbarmelijk lijdt onder de gevolgen van de aan hen opgedrongen oorlog met Rusland, het zich werkelijk interesseert met deze toegekende eerste plaats, die veelal becommentarieerd wordt als een politieke keuze. Zij hebben geheel andere zorgen aan hun hoofd. Van huis en haard verdreven, de vele duizenden doden en verwoesting van steden, dorpen en infrastructuur zijn voor hen boven alles belangrijker dan deze gefingeerde en opgedrongen overwinning. Immers aan zangkwaliteiten schortte het hier en daar nogal eens bij deze Oekraïnische muziekgroep. De solo-optredens van enkele zangers en zangeressen, waaronder onze eigen S10 (Stien), uiteindelijk beloond met een 11e plaats, dwongen meer respect en bewondering af en hadden zeker meer applaus en hogere plaats in het eindresultaat moeten verdienen.

Rens Kuijten, Nuenen