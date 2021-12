’Is code zwart wel voorkomen?’

Straks wordt pas duidelijk, dat code zwart allang bestond, zonder het zo te noemen. Voor iedere kankerpatiënt die, blijkt later, té laat geopereerd is, waardoor de ziekte niet meer te genezen is, of voor iedere hart-, lever- of nierpatiënt, die té lang heeft moeten wachten op een transplantatie en daardoor straks misschien té ziek is om een transplantatie te doorstaan, voor al die mensen is code zwart al een feit, want hun noodzakelijke zorg wordt al maanden uitgesteld. De sterftecijfers zullen het straks laten zien.

Maak van de zorg weer een gewilde bedrijfstak met een goed salaris, met minder managers en minder administratieve rompslomp, schaal ic-capaciteit blijvend op, zoals in de landen om ons heen, daar redden we levens mee. Doe het, zet het in het regeerakkoord, doe het nú.

Peter Hamers