’Bellen onder autorijden blokkeren’

Alle auto’s zijn tegenwoordig uitgerust met een directe besturing hetgeen betekent dat de geringste aanraking van het stuur de auto naar links of rechts stuurt. Dit verschijnsel wordt door veel automobilisten ernstig onderschat.

Het betekent namelijk dat andere bezigheden in de auto, met name het telefoneren, uit den boze zijn en veel mensen in levensgevaar brengen.

Helaas blijven automobilisten zichzelf overschatten en verrichten tijdens het besturen van de auto allerlei nevenactiviteiten die hun vervoermiddel verandert in een oncontroleerbaar object.

De enige manier om verkeersongelukken door telefoneren en/of appen achter het stuur te voorkomen, is autofabrikanten hierop aan te spreken.

Zij moeten vanaf nu elke auto standaard technisch zodanig laten uitrusten dat het onmogelijk is tijdens het rijden een mobiele telefoon te gebruiken, met uitzondering bij stilstand, want pas dan kunnen vele verkeersslachtoffers voorkomen worden.

Otto C. Tempelaars, Heemstede