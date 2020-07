’Echte vervuiler betaalt nu juist niet’

Deze kosten voor de ’vervuiler’ worden door deze en gene echter omzeilt door hun afval ergens in de berm te mieteren. Deze vervuiler betaalt dus niets en de wegbermen hier zij vaak bezaait met allerhande afval dat dan weer apart moet worden opgehaald, waarvan de kosten uiteindelijk ook terechtkomen bij diegenen die netjes voor zijn eigen afval betaalt.

Voorheen was het systeem simpel. Alle kosten verbonden aan het ophalen van het afval werden hoofdelijk omgeslagen, iedereen betaalde en iedereen was er als de kippen bij zijn afval aan te bieden. Er werd immers toch voor betaald? Dat zo iets simpels niet doordringt tot de breinen van de beleidmakers ten stadhuize is ronduit verbazingwekkend.

Reinier Voogd,

Limbricht