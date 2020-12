’Afblijven van onregelmatigheidstoeslag’

Volgens werkgeversorganisatie AWVN is zo’n toeslag niet meer van deze tijd, maar sinds wanneer bepalen zij dat? Als je onregelmatig werkt krijg je een heel ander sociaal leven. Je moet bij feestjes altijd eerst in je agenda kijken of je wel vrij bent en ook teamsporten vinden altijd in het weekend plaats. Onregelmatigheid vraagt altijd om een offer van werknemers en daar dient een passende beloning tegenover te staan. De zaterdagavond op de bank zittende managers zoeken maar een andere manier om op de personeelskosten te bezuinigen. Van die onregelmatigheidstoeslag blijf je af.

Jan Pronk, Beverwijk