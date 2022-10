’Schrap onnodige borden’

Een voorbeeld van zo’n verwarrend bord vindt een stemmer ‘Geef het door, rechts gaat voor’ op een gelijkwaardige kruising. „Dat leidt af, terwijl het is iets is dat iedereen al weet.” Iemand voegt toe: „Borden voor wegwerkzaamheden die in het weekend en in de avond niet zijn afgedekt.” Deze stemmer stoort zich vooral aan de herhalingsborden. „Op een afstand van 100 meter tel ik soms wel acht borden.”

Een krappe meerderheid van de stemmers heeft zelfs onveilige verkeerssituaties meegemaakt waarin een ‘fout’ verkeersbord de hoofdrol speelde. Een reactie: „Onveilige situaties ontstaan vooral als er een bord niet op tijd wordt weggehaald.” Iemand anders hekelt de ‘autoweg’-borden waar je 100 km/per uur mag rijden. „Veel automobilisten hebben dat niet door en tuffen vrolijk 80 kilometer. Gevaarlijk.” Veilig Verkeer Nederland-voorzitter Martijn Dadema vindt dat in veel gevallen de verkeersregels prima volstaan. Een overgrote meerderheid van de respondenten is het hiermee eens. Velen vinden dat de regels niet worden nageleefd. „Rechts inhalen, te hard rijden, niet handsfree bellen”, zo somt een stemmer op. „Maar voor naleving is ook handhaving nodig.” Een andere stemmers: „Veel weggebruikers trekken hun eigen plan. Het is echt een chaos, daar heeft de bebording weinig mee te maken.”

Driekwart van de stemmers vindt wel dat het slecht gesteld is met kennis van de verkeersregels bij Nederlanders. Een meerderheid vindt daarbij dat al die verkeersborden weggebruikers lui maken. Een stemmer beaamt dat: ,,Door de overdaad aan borden let je minder op.” Sommigen pleiten dan ook voor een opfriscursus. „Na het halen van het rijbewijs leer je niks meer bij.” Een andere respondent zou het handig vinden als er bij de verlenging van het rijbewijs een infofolder wordt uitgedeeld.” Er is een discussie over het verplichten van rijhulpsystemen waarmee auto’s bijvoorbeeld een noodstop kunnen maken bij een obstakel. Deze zouden niet verplicht moeten worden, vindt de meerderheid. Iemand klaagt: ,,Belachelijk om automobilisten hiermee op te zadelen. Het zou beter zijn om al die fietsers en bromfietsers wat verkeersbesef bij te brengen.” Iemand anders vreest dat door rijhulpen automobilisten juist ook heel lui zouden worden.”

Over het soort borden dat zou moeten verdwijnen, zijn stemmers behoorlijk eensgezind. Het gros ziet het liefste dat informatieborden op de schroothoop gaan. Iemand klaagt over ‘B-wegen met op iedere 100 meter een bordje 80 kilometer. Wie verzint dat? De bordjesfabrikant?” Over de grootste ergernissen op de weg is men verdeeld. De meesten ergeren zich aan andere weggebruikers. Iemand meldt: „Jonge snotneuzen met een telefoon in de hand.” Iemand anders: „Degenen die rechts inhalen met 140 kilometer per uur, terwijl ik mij aan de maximumsnelheid van 100 probeer te houden.” Daarnaast zijn verkeerd geplaatste verkeersborden, files, de huidige maximumsnelheid van 100 kilometer per uur grote ergernissen. Iemand vult aan: ,,Vooral verkeersdrempels. Die zijn soms zo hoog dat je schade aan je auto krijgt.”