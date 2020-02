Een merkwaardige contradictie. Over de betaalbaarheid van pensioenen wordt al jaren overlegd tussen politici en pensioenfondsen zonder enig uitzicht op een voor een ieder duidelijk resultaat. Aanpassing van pensioenen aan de prijsontwikkeling(indexering) staat al heel lang stil en bovendien hangt gepensioneerden, als een soort zwaard van Damocles, korting van hun pensioen boven het hoofd. Dat is vooral bij een klein aanvullend pensioen desastreus. Dit alles veroorzaakt bij de ’opbouwers van ons welvarende land’ het gevoel niet meer mee te tellen en een steeds groter wordende kostenpost voor de schatkist te gaan vormen.

Ouderdom komt ook vaak met fysieke of andere problemen, zoals verwaarlozing door (klein)kinderen en/of verlies van geliefden. Het is daarom volkomen begrijpelijk dat steeds meer ouderen in alle vrijheid het leven vaarwel willen zeggen en daarbij geholpen willen worden. Maar die mogelijkheid wordt hen met name door christelijke politieke partijen ontnomen, hoewel dit het vergrijzingsprobleem ”oplosbaar” zou kunnen maken. Eigenlijk is het intriest om dit probleem op deze manier aan de kaak te moeten stellen.

Otto C. Tempelaars, Heemstede