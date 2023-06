De Kwestie: ’Het is niet altijd feest, welkom in het echte leven’

Als de druk daadwerkelijk groter is dan vroeger, schrijft Marinka2019: „zou dat dan niet komen doordat het voorbereidende onderwijs zo slecht is geworden? Zou in plaats van verlagen van de norm op het hoogste niveau, verhogen van de norm op de lagere en voorbereidende niveaus niet een meer duurzame oplossing zijn?” Daar kan Stemmer ’55 zich wel in vinden: „De druk moet enigszins van de ketel. Maar daarvoor in de plaats moet er aan de basis anders en beter onderwijs komen, met daarbij aandacht voor de bijbehorende en onmisbare levensdiscipline en mentale weerbaarheid van onze jeugd, waar het nu volop aan schort.”

Lezer Helius X vindt het geen goed idee, en vindt dat studenten maar alvast moeten wennen om onder druk te staan: „Het hele werkzame leven is tegenwoordig onder druk staan. Het blijkt niet altijd feest, welkom in het echte leven.” Skalava is het er mee eens dat de jeugd voorbereid moet worden op de toekomst: „Als dit de jeugd van de toekomst is dan wordt het moeilijk als er een beetje tegenwind is.”

Dat een beetje druk er bij hoort als je studeert, vindt ook aefe51lb: „De eisen verlagen is geen oplossing, dan komen er alleen maar nog meer studenten die niet geschikt zijn om te studeren. Bij studeren hoort ook een gezonde druk om te presteren en ook keuzes te maken, net als bij verantwoordelijk werk.” Daarnaast is tussentijds de spelregels veranderen „gewoon fraude”, en moeten studenten maar wat harder worden, vindt Rene78: „Deze generatie bestaat uit een stel verwende drammerige kneuzen die te verwend en te veel gepamperd zijn.”

Om alle studenten over één kam te scheren gaat johanvanderman1001 een beetje te ver: „Alsof alle studenten zuipen in de kroeg en alleen maar feesten en op vakantie gaan. De makkelijke populistische opmerkingen en natuurlijk de vergelijkingen met vroeger alsof toen alles beter was en alle studenten de hele dag in de boeken zaten.. ja ja. De werkelijkheid zit anders in elkaar en nu hebben we een vakminister zitten op deze post en weer is het niet goed, ik neem aan dat hij weet waar hij het over heeft.”

Lezer Gertaafjevanderwiel is ook voor het plan: „Er zijn genoeg studenten die wel hard werken maar het eerste jaar niet redden. Dit is een grote groep die er hard voor moet werken. Dus ja dat kan wat langer duren voor ze op het niveau zitten. Ze tonen goede inzet en verdienen dat ze er wat langer over kunnen en mogen doen.”