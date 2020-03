’Deel gehamsterde goederen met de armen’

Naast het feit dat ze niet luisteren en onnodig bang zijn, zijn deze mensen ook nog eens zeer egocentrisch. Er wordt niet gedacht aan de mensen die leven van wat de voedselbanken hen verstrekken. De voedselbanken komen door het gehamster in de knoei te zitten, want er zijn nu veel minder overschotten in de winkels waardoor de toevoer stagneert.

Dit is een noodkreet om zeker aan de armen onder ons te denken. Deel je gehamsterde goederen met arme en oude eenzame mensen. Doe goed en wees geen egoïst.

Mevrouw Van Dijk

Arnhem