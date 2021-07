Brief 2 ’Criminele asielzoekers uitzetten’

Binnenland

Aanpak zware asielcriminaliteit faalt: meer verdenkingen van poging tot moord en doodslag

Het is de overheid niet gelukt om het aantal ernstige misdrijven waarbij een asielzoeker als verdachte is aangemerkt te verminderen. In sommige categorieën, als poging tot moord en doodslag en zware mishandeling, was er zelfs sprake van een stijging.