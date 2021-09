’Overstelpt met prijsverhogingen’

De benzine en gas- en stroomprijzen gaan door het dak. We gaan dat allemaal in de portemonnee voelen. Senioren zijn al meer dan tien(!) jaren niet meer gecompenseerd. Maar ook de huisbezitter wordt niet vergeten. De onroerendezaakbelasting -gekoppeld aan de WOZ-waarde (7% hoger) wordt met maar liefst 5,3% verhoogd. Bij gemeenten is dat vaak de sluitpost om de begroting rond te krijgen.

En dan wil het Internationaal Monetair Fonds als klap op de vuurpijl ook nog de overwaarde van een huis extra belasten door het eigen woningbezit in box 3 te zetten. Zover is het natuurlijk nog niet, maar je kunt er op wachten. Waar rook is, is vuur. Veel beren op de weg dus en de maand oktober moet nog beginnen! Wat staat ons nog meer aan onheil te wachten?

Jan Muijs, Tilburg