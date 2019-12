Uitslag Stelling: ’Drukte nu al onhoudbaar’

Volgens een prognose van het CBS telt Nederland over 20 jaar 19 miljoen inwoners. „Zeer verontrustend”, aldus de respondenten. „Nederland behoort nu al tot een van de landen met de hoogste bevolkingsdichtheid. Daardoor is er veel onverdraagzaamheid.” Iemand anders: „Als je hier van de natuur wil genieten moet je in de rij staan en bij de vele duizenden aansluiten, we zijn maar een heel klein landje “

De snelle groei hangt volgens het CBS vooral samen met arbeidsmigratie. Hoewel het aantal vluchtelingen niet stijgt zullen er veel arbeidsmigranten uit Azië, Zuid-Amerika en Oost-Europa naar Nederland komen. De deelnemers maken zich ernstig zorgen: „Migranten participeren niet in onze maatschappij.” Iemand anders voegt toe: „Ook krijgen ze relatief veel kinderen”. Enkele deskundigen stellen dat het geboorteaantal wel in balans zal blijven omdat Nederlandse gezinnen juist steeds minder kinderen krijgen. „Dit komt juist omdat er geen toekomst is: ze komen niet in aanmerking voor een huis, dus hoe kun je dan een gezin stichten?”, legt iemand uit.

Velen vrezen ook voor een groeiende taalachterstand. „Het taalniveau gaat achteruit door de migranten. Scholen moeten inspelen op een lager niveau en het algemene onderwijsniveau gaat omlaag”.

Een ander beweert: „In de grote steden hoor je bijna geen Nederlands meer. Voor Nederlands moet je naar het platteland”. Anderen zien vooral onrecht: „Migratie kost geld, maar de regering zal de vergrijzing wel weer de schuld gaan geven”.

Hoewel er voor de komende jaren een hoger geboortecijfer dan sterftecijfer wordt voorspeld zal op een gegeven moment het sterftecijfer het geboortecijfer overtreffen, denkt de helft. Ook dat is weer problematisch: „Als straks de grijze golf dood is komen we in economische problemen. Die grote huizen die ineens op de markt komen en huizenprijzen die kelderen.” Daarom moet er nodig actie worden ondernomen. „Meer woningen voor ouderen bouwen”, oppert iemand. „Er zijn veel ouderen die graag hun grote huis inruilen voor een kleine woning. Dan kunnen de vrijkomende woningen naar vakmensen die we hard nodig hebben.”

Ruim de helft denkt dat de regering meer zou kunnen doen aan ‘spreiding’ van de bevolking door het aantrekkelijker te maken voor bedrijven om zich buiten de randstad te vestigen. Verder mag de regering het hier ook wel minder aantrekkelijk maken voor expats, vinden sommigen. Hoewel dit niet de voornaamste zorg lijkt. „Expats blijven een paar jaar, daar ligt het probleem niet. Migratie moet gewoon stoppen”.

Volgens slecht 3 procent hebben we de extra arbeidskrachten maar al te hard nodig. „De grootste bedreiging voor de huidige welvaart is te weinig arbeidskrachten, waardoor bedrijven zich zullen verplaatsen”. Een tegenstander: „Nederland zou moeten inzetten op het ontwikkelen van arbeidsbesparende technieken. We moeten af van het groeimodel en leren omgaan met een vlak- of zelfs krimpmodel. Laat Nederland dáár nu eens een voorbeeldland in zijn.”