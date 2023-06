’Berslusconi wist wat het volk wilde’

Zowel als ondernemer als politicus was hij maniakaal gedreven en weigerde hij verlies te accepteren. De raspopulist doet wat dat betreft aan Trump denken. Zijn optimisme was onbreekbaar en ondanks de vele schandalen wist hij van geen ophouden en dwong zo bij veel Italianen, die een sterke man wel zien zitten, respect af. Zijn nalatenschap op politiek gebied is niet heel groot al zijn er partijen die met zijn ideeën op de loop zijn gegaan. Berlusconi wist wat het volk wilde en gaf dit gul. Een kwaliteit die veel politici missen!

Bas Overmars