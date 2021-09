Freek had te veel overwonnen voor onwrikbare standpunten

Premium VROUW magazine

Aletta (49): ’Mijn rimpels worden strak getrokken door mijn bolle toet’

Onze populaire rubriek ’Blootgeven’ is weer terug van weggeweest. Elke week hult een VROUW-lezeres zich in lingerie en geeft zich - bijna - bloot. Deze week Aletta de Valk (49) Ze is 1.71 meter, weegt 95 kilo en draagt maat 44. Ze is getrouwd met Berry (62), heeft een zoon (24) en is afgekeurd.