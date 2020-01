’KLM denkt alleen aan geld’

Met verbazing gelezen dat KLM weer over Iran gaat vliegen terwijl moedermaatschappij Air France e.a. dat bewust niet doen. De Russische raketten in Iran staan nog steeds op scherp.

Met een vliegende dochter die vaak over dat soort landen vliegt is het iedere keer weer een godsgeschenk als ze met haar passagiers landt op Schiphol of elders.

De top van KLM stelt de levens van inzittenden in de waagschaal net zoals met het vliegen van en naar China. Lufthansa en British Airways vliegen voorlopig niet meer op China maar KLM schrapt slechts een derde van de vluchten. KLM denkt alleen maar aan geld en niet aan de veiligheid van nota bene haar eigen mensen en passagiers.

J. K. Pieterse