’Sta themamarkt weer toe’

Wij worden over één kam geschoren met events als Dance Valley en grote voetbalwedstrijden. Terwijl je ook op een themamarkt heel goed afstand kunt creëren. Kramen uit elkaar en maar aan één kant plaatsen, eventueel afhekken en een maximaal aantal mensen toelaten. Waarom worden wij vergeten? En de vooruitzichten zijn ook waardeloos want markten in het najaar worden nu al geannuleerd omdat men bang is alle moeite voor niets te doen. Mijn bedrijfje zie ik elke dag meer afbrokkelen. Wie helpt ons marktmensen en marktorganisaties?

Jolanda Timmers