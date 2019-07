’Overheid is onbetrouwbaar’

Wij hebben 3 jaar geleden gekozen voor een gasloos huis. Verwarming wordt geregeld door middel van stadswarmte geleverd door Eneco, er is geen mogelijkheid om van leverancier te veranderen. Tarief van stadsverwarming is gekoppeld aan... de gasprijs. Net zoals de WUZ-lezer beschrijft als de gasprijs stijgt, dan stijgt ons tarief voor warmte ook, inclusief extra belasting, die als stimulans zou moeten gelden om... van het gas af te gaan.

De politiek is tot dusver doof gebleken om ook maar iets aan deze ridicule sitiatie te veranderen, inclusief de ’groene partijen’ D66 en Groenlinks... Hieruit blijkt dat het onze overheid vooral te doen is om zoveel mogelijk geld binnen te halen en dat het ’zogenaamd argument’ - het werken aan klimaatdoelen - hiervoor een geweldig instrument is. Laat dit een overduidelijke waarschuwing zijn voor allen, die overwegen een elektrische auto aan te schaffen, dit vanwege de nu door onze overheid vastgestelde subsidies.

Wanneer u als elektrische rijder geen kant meer uit kunt en het de overheid te veel geld gaat kosten, dan zal diezelfde hypocriete overheid niet aarzelen, om uw voordeel, zonder waarschuwing vooraf, de nek om te draaien!

D.J. Boer, Utrecht