Democratie is niet voor bange mensen

Als je met Google naar ’European art’ zoekt, nemen ze je mee naar overzichten van beroemde Europese kunst. Als je vervolgens de afbeeldingenselectie van de zoektocht bekijkt, zoals ik gisteren deed, opent de webpagina met een afbeelding van een zwart meisje – die afbeelding is de illustratie van een artikel over People of color in European art history. Dat is het eerste wat Google laat zien: de problematisering van Europese kunst op basis van huidskleur.