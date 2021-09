’MIT kan juist criminelen aanpakken’

Zo’n team met o.a. politie, OM en de FIOD, kan de grote criminaliteit, zoals ooit bij de maffia, pakken op haar gevoeligste punt: de voordelen.

De fiscus als onderdeel van de strijd, is dan een belangrijk onderdeel. Immers, als het niet meer lonend is (in Nederland), dan verhuist het hele criminele gezelschap naar elders.

Alles wat gekocht is of in eigendom, terwijl aan de hand van de historie niet aantoonbaar is waar het geld voor de luxe bezittingen vandaan komt of kwam, moet dagelijks worden afgepakt. Dan kom je bij de grote chefs en hun ’criminele tussenpersonen’ terecht. Die raken dan zo geagiteerd, dat ze een betere omgeving gaan zoeken.

Jongeren die zien dat hun criminele vriendjes in hun ’dikke wagen’ publiekelijk gestript worden van hun eigendommen en van hun huizen, bedenken zich wel twee keer om in te stromen als de nieuwe tussenpersonen.

Ik ben ook wel voorstander van publiekelijke bestraffing. Een ’chain gang’ van criminelen en witwassers, die geketend in de buurt elke dag de rommel van straat moeten vegen.

Stef Bouwhuis,

Amsterdam