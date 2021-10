’Goede fietspaden nodig’

Maar om veiligheid voor fietsers te creëren, is meer nodig. De toename van gebruikers en de diversiteit aan soorten tweewielers eist goede fietspaden. Als bij een renovatie van een wijk het autoverkeer prioriteit heeft en fietsers genoegen moeten nemen met ’fietsgedoogstroken’ en ’fietssuggestiestroken’, dan moet daar ook maar eens naar gekeken worden. Als er gekozen moet worden voor eenrichtings- of tweerichtingsverkeer dan zal er vaak gekozen voor dit laatste en dan blijft er weinig ruimte over voor de fietser.

Joke van Leeuwen, Amersfoort