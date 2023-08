’We hebben niets geleerd van corona’

Je zou toch denken en hopen dat de mens eerder de trein of de auto zou pakken, maar nee hoor lekker makkelijk we pakken het vliegtuig en hoe verder des te beter. Vreemd, want het vliegtuig is enorm vervuilend en zorgt ook nog eens voor geluidsoverlast. Komt nog eens bij dat we ook nauwelijks consuminderen of duurzamer leven. Het kortetermijndenken heeft ouderwets plaatsgemaakt voor de pas op de plaats tijdens corona. Ok, het demissionair kabinet bakt er weinig van, maar wij kunnen er ook wat van zeg!

Bas Overmars, Amsterdam