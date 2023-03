’Voetbalhooligan harder aanpakken’

Bekijk ook: Politiebaas pleit voor uitverbod voor voetbalhooligan

De Amsterdamse politiechef Frank Paauw, tevens nationaal portefeuillehouder Voetbalgeweld en Hooligans, komt met het 'ei van Columbus’. Hij wil dat uitsupporters die zich misdragen niet meer welkom zijn bij het eerstvolgende duel buiten de deur.

Na van de eerste schrik bekomen te zijn -het staat er wel degelijk écht- vraag ik me toch af waar Paauw mee bezig is. Ik had meer iets verwacht van jarenlange verbanning van élk voetbalveld. Dat geteisem bij die wedstrijden zou eigenlijk nergens meer welkom moeten zijn. Neem een voorbeeld aan de beslissing deze week waarbij de voetbalsupporter die zich op het veld aan de keeper vergreep te horen kreeg dat hij zich daar veertig (!) jaar niet meer mag laten zien. Dán heb je het pas ergens over. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden.

Jan Muijs, Tilburg