’VVD mist visie en politieke overtuiging’

Rutte moest bij aanvang van het ledencongres direct de aftrap doen om zijn volgzame schapen in kudde bijeen te houden. Als het aan Rutte zelf ligt, is dit niet zijn laatste termijn. Hij bruist nog volop van energie. De JOVD ziet in Edith Schipper eventueel een goede opvolgster van Rutte. Los van een kwalitatieve beoordeling een pover gegeven dat de armoede aan goede en jonge bestuurders binnen de VVD andermaal aantoont. Voor de coalitiepartijen D66, ChristenUnie en CDA een uitermate rustgevend gevoel om op de ingeslagen weg door te gaan. Het uitzitten van het kabinet wordt steeds waarschijnlijker. De rust in de VVD gelederen is weer teruggekeerd. Rutte kan weer lachend verder met goedkeuring van Sigrid Kaag, D66

B. Huisman