Uitslag Stelling: ’Belofte aan Oekraïne dom’

De meesten noemen de actie van Von der Leyen erg onbezonnen. „Dit is een zeer domme zet die als men niet uitkijkt tot WO III kan gaan leiden. Zelenski misbruikt de situatie om er een EU-lidmaatschap uit te slepen en ons mee te sleuren in zijn conflict met Rusland. Levensgevaarlijk”, klinkt het afkeurend. Velen vinden ook dat Von der Leyen niet alleen kan beslissen over de toelating van Oekraïne tot de EU. Zo stelt een respondent: „Mevrouw Von der Leyen doet weer iets zonder dat ze daar een mandaat voor heeft; ze wekt de verwachting bij Oekraïne dat een EU-lidmaatschap versneld wordt en zeker is. Helaas voor Von der Leyen is het niet aan haar om dit te beslissen of toe te zeggen.”

Sommige deelnemers menen dat dit niet de eerste keer is dat eurofielen Oekraïne willen ’binnenhalen’ en herinneren aan een actie van acht jaar geleden. „De indruk werd al eerder gewekt door onbezonnen toespraken in 2014 op het Maidanplein door eurofielen als Van Baalen en Verhofstadt. Tijd dat we het voorbeeld van het Verenigd Koninkrijk gaan volgen en uit de EU stappen.”

Een enkeling ziet een link tussen deze historische gebeurtenis en de Russische invasie nu: „De spanningen veroorzaakt door dit soort acties door eurofielen, zoals eerder Verhofstadt c.s. op het Maidanplein, hebben uiteindelijk mede tot de Russische invasie geleid. Von der Leyen zal er in al haar dommigheid voor zorgen dat Rusland de gaskraan op het meest ongelegen moment zal dichtdraaien, met een nog grotere crisis voor de inwoners van de EU tot gevolgen.” Meerdere respondenten denken dat de uitspraak van Von der Leyen tegen Zelenski vervelende gevolgen kan hebben voor Europa. Daarbij wordt inderdaad gedacht aan het dichtdraaien van de gaskraan door Rusland.

Velen halen ook het raadgevend referendum in 2016 aan waarbij de meerderheid van de stemmers tegen de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne stemde. „In een referendum is er al tegen een toetreding van de Oekraïne gestemd. Waarom doet een niet gekozen commissielid dit soort stupide handelingen en zogenaamde aanbiedingen waartoe zij geen enkele bevoegdheid heeft?”, moppert een EU-tegenstander.

Een milder gestemde deelnemer meent dat de uitspraak van Von der Leyen geschaard moet worden onder de noemer ’psychische steun voor een land in oorlog’. Toch houdt deze stemmer wel de boot af over een versnelde toetreding. „Vergeet niet dat er in Oekraïne nog veel corruptie bestaat. Dus het land kan niet eens versneld toetreden. Daarmee zouden we de waarden van de EU direct weggooien.”

Slechts een kleine groep (acht procent van de deelnemers) juicht de actie van Von der Leyen toe. Eén van hen omschrijft het zo: „Haar actie valt wel uit te leggen. Het is een dolksteek voor Poetin.” En een ander gelooft in een versterking van de Unie. „Lidmaatschap van de EU van Oekraïne zal de oostflank van de EU versterken. Lidmaatschap van de NAVO ligt in de lijn der verwachting. Al die voorschriften binnen de EU zijn gewoon belachelijk.”