Brief 2 ’Nederland loopt achter de feiten aan’

Is het een Nederlandse traditie om maar steeds weer achter de feiten aan te lopen in plaats van eens anticiperend te handelen, een goed beleid te voeren, dit aan de burger duidelijk te maken en zeer strikt op te handhaven in plaats van weer maar steeds op de eigen verantwoordelijkheid te hameren terwijl we zien dat het gros van de mensen die niet aankan.

Men wil niet als een politieagent achter de overtreders aan maar als het niet anders kan om weer een uitbraak met daaraan vast weer een gedeeltelijke of gehele lockdown te vermijden, kan het gewoonweg niet anders. Degenen, die niet willen luisteren verpesten het voor al die mensen die wèl over gezond verstand beschikken.

Overheid, treed eens een keer daadkrachtig op! Zo niet, dan zie ik er van komen dat òf iedereen daarna er gaat klagen over de slechte economische situatie òf moet er nog meer geld beschikbaar gesteld worden. Uw en mijn belastingcenten!

Hr. Linssen

