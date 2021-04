De regen valt met bakken uit de hemel. Nu zijn wij heus voor geen kleintje vervaard maar picknicken buiten op een kleddernat bankje is natuurlijk niet fijn. Om 09.00 uur gebeld met de Broekerveiling, annuleren was geen probleem, maar wel via Social Deal. Deze organisatie gebeld en die deden niet moeilijk over het verzetten van de datum. Hoe fijn is dit en nu maar hopen op droog weer op 4 mei aanstaande.

Tonneke Lensen

