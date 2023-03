Uitslag Stelling: ’Klein land kan niet veel’

Zeker driekwart van de deelnemers geeft aan zich geen zorgen te maken over de publicatie. „Er zijn op dit moment belangrijkere zaken die de aandacht verdienen”, stellen velen. „Zorg eerst maar eens dat er geen oorlogen meer zijn. Als we het dan toch over vervuiling hebben, wat nu in Oekraïne gebeurt halen we in de komende 10 jaar niet meer in. En wij ons maar druk maken om 1,5 graad”, schampert een kritische respondent.

„We moeten ophouden dit onderwerp hier in Nederland zo extreem te hypen en paniekerig te behandelen”, reageert een ander. „Met al dat paniekerige gedoe verlies je alle draagvlak onder de bevolking en bereik je het tegenovergestelde van wat je wilt. Stap voor stap hieraan werken met slimme innovaties en het meenemen van de bevolking hierin duurt misschien wat langer, maar levert uiteindelijk veel meer resultaat en tevredenheid op.”

Daar zijn meer respondenten het mee eens. Zeker 76% van hen vindt dan ook niet dat duurzaamheid hoger op de binnenlandse politieke kalender moet komen te staan. „Het klimaat moet zeker politieke prioriteit krijgen, maar niet op de manier zoals het in Nederland gaat. Hier denken we dat we de klimaatproblemen van de hele wereld kunnen oplossen door er een onevenredig grote hoeveelheid geld tegenaan te gooien. Terwijl er in China de bouw van een megagroot aantal kolencentrales gepland staat”, beziet een stellingdeelnemer.

„Er hangen helaas geen gordijnen om landen heen”, stelt een ander. „Alles wat wij in dit kleine landje doen kost miljarden, maar is wereldwijd een druppel op de gloeiende plaat.”

Over hun eigen duurzame gedrag is 89% van de respondenten tevreden. Maar velen geloven ook dat de invloed van de mens op het klimaat slechts beperkt is. „Klimaatverandering is van alle tijden”, klinkt het onder veel deelnemers. „Dit proces loopt al eeuwen en is niet te stoppen. De natuur gaat haar eigen gang en past zich naar omstandigheden aan.”

Over de opwarming van de aarde maakt 78% van de respondenten zich geen zorgen. „Als er al menselijke invloed is, is dit minimaal en weegt dit niet op tegen de enorme kosten. Deze waanzin sloopt ons eens zo welvarende land”, meent één van deze deelnemers.

Onder de stellingdeelnemers die zich wél zorgen maken over de boodschap van het IPCC (19%) klinkt naast de roep om een nog strengere globale aanpak, vooral de boodschap dat bedrijven strenger aangepakt moeten worden. „Het lijkt alsof de boer en burger door de overheid gepakt worden, terwijl vervuilende grote bedrijven de hand boven het hoofd gehouden wordt”, klaagt iemand. „We kunnen deze transitie alleen maken als de grote bedrijven ook meedoen”, schetst een ander. „Bedrijven die veel uitstoten moeten geen overheidssteun of subsidie meer krijgen. En alle vervuilende producten moeten geweerd of veel duurder gemaakt worden. Zodra er een financiële prikkel is, dan zul je zien dat het opeens snel kan gaan.”