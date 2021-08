Bureaucratische houding leidt tot ’ernstige zorgen’ over lot Nederlanders in Afghanistan

Buitenland

LIVE | Propvolle evacuatievlucht met 640 Afghanen aan boord

Het Nederlandse militaire vliegtuig dat onderweg was naar de luchthaven van Kabul in Afghanistan kan daar voorlopig niet landen. Maar de luchthaven is ondertussen wel weer geopend. Volg hieronder het laatste nieuws na de razendsnelle inname van het land door de Taliban.